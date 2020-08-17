Лукашенко заявил о работе над третьим вариантом новой конституции

Лукашенко заявил о работе над третьим вариантом конституции Фото: Александр КОЦ

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике ведется работа уже над третьим вариантом обновленной конституции. Два предыдущих он отверг, поскольку они практически ничем не отличаются от действующей.

- Конституция новая нужна. Два варианта мне предложили. Я их отверг, потому что они мало отличаются от этой. Идет работа над третьим вариантом. Приходите, садитесь - и работаем над конституцией. Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам, - заявил Лукашенко на встрече с рабочими МЗКТ (Минский завод колёсных тягачей). Его слова приводит Sputnik Беларусь.

Ранее в ходе этой же встречи Лукашенко заявил, что ни при каких условиях не допустит перевыборов в стране. Он добавил, что не пойдет на уступки оппозиции, которая требует новых выборов.

Тем временем, в сети появилось новое обращение Светланы Тихановской к гражданам Белоруссии. Она объявила, что готова стать национальным лидером и призвала организовать новые честные выборы, которые будут признаны мировым сообществом.