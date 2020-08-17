Лукашенко подтвердил, что силовики будут "соответствующим образом" отвечать на провокации

Во время протестов есть пострадавшие среди активистов и силовиков Фото: Александр КОЦ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал участников митингов не провоцировать силовиков. Несогласные с результатами выборов белорусы выступают за мирные акции, но иногда эта подчеркнутая вежливость исчезает и начинается открытое противостояние активистов и силовиков.

Заявления в СК есть и с той, и с другой стороны. На побои при задержании пожаловались почти 600 человек, силовики тоже написали заявления - на телесные повреждения и порчу служебного имущества, от них было немногим больше ста заявлений.

- На провокации будем отвечать соответствующим образом. Успокойтесь. Если у кого-то есть дети, возьмите голову в руки и поймите, что никогда военный человек вам не простит, когда вы его бьете в спину на автомобиле,- приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

Президент сказал, что работники ОМОН, милиции и других силовых структур и их семьи столкнулись с давлением и угрозами через соцсети.