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Украина отозвала своего посла из Минска для проведения консультаций о перспективах дальнейших отношений с Белоруссией. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

- Я принял решение вызвать посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности, сложившейся выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов, - приводит слова Кулебы сайт МИД Украины.

Он добавил, что Украина впервые в истории прибегает к такому шагу в отношении Белоруссии и делает это исключительно "из-за недопустимых действий Минска".

На решение Кулебы сильнейшим образом повлияла передача белорусскими властями 32 задержанных ранее российских граждан Москве, хотя Киев направлял запросы об их выдаче на Украину. По словам министра, этот шаг "подорвал доверие" между Украиной и Белоруссией и нанес "тяжелый удар по двусторонним отношениям".

- После этого Александр Лукашенко неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Белоруссии, - добавил министр.

На решение о вызове посла также повлияло возможное привлечение России и ОДКБ (Организация Договора о колеективной безопасности) к урегулированию ситуации в Белоруссии.

Напомним, в пятницу, 14 августа, 32 задержанных в Белоруссии российских гражданина вернулись на родину. У 33-го задержанного белорусский паспорт, поэтому он решил остаться в республике.