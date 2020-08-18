Как учитель должен справляться с провокациями учеников, объяснила психолог Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Очень важными качествами для преподавателей являются эмоциональная стабильность, стрессоустойчивость и умение управляться своим психическим напряжением. Хороший учитель не должен поддаваться симпатиями или антипатиям, а также вестись на провокации со стороны своих учеников, сообщила в интервью kp.ru психолог и преподаватель МГППУ Марина Розенова.

- Бывает, что дети пытаются намерено вывести преподавателя, позлить его. Например, начинают громко «мычать» на уроке. Реагировать на такое поведением надо, игнорирование здесь ни к чему не приведет. Однако реагировать не так, как ожидают ученики. Педагог должен в этот момент хорошо помнить, что взрослый в классе – он, и ему нужно руководить. Хотя бы и мычащим коллективом, - отметила эксперт.

Профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии добавила, что в случае провокация можно подходить к разным ученикам, прислушиваться, кто как мычит, и оценивать это мычание: «А у Леши интереснее мычание, музыкальнее». Таким образом, учитель придают действиям своих учеников другой смысл, и первоначальная цель «разозлить» педагога потеряет свою актуальность.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, психолог также рассказала, как учителям правильно критиковать и оценивать школьников.

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