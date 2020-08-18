Макрон позвонил Путину, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии

Звонок состоялся по инициативе президента Франции Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии.

Макрон поддерживает белорусских оппозиционеров, которые не признают результаты голосования на президентских выборах. Он призывал страны ЕС оказать поддержку активистам, которые "борются за свои права".

В пресс-службе Кремля сообщили - звонок состоялся по инициативе французской стороны. Владимир Путин сказал своему коллеге Макрону, что придерживается принципов невмешательства во внутренние дела республики и "подчеркнул недопустимость оказания влияния на белорусское руководство".

- С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем,- сказано в сообщении Кремля.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Эммануэлю Макрону, что когда подобные народные акции начались в Париже, власти Франции призвали людей разойтись.

Во вторник 18 августа Владимир Путин обсудил ситуацию в Белоруссии также с канцлером Германии Ангелой Меркель. Российский лидер озвучил свою позицию невмешательства во внутренние дела Белоруссии и добавил, что в противном случае влияние извне может усугубить конфликт внутри страны.

Глава МИД Польши призвал стороны конфликта сесть за стол переговоров.