Макрон позвонил Путину, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии

Звонок состоялся по инициативе президента Франции
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Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии.
Макрон поддерживает белорусских оппозиционеров, которые не признают результаты голосования на президентских выборах. Он призывал страны ЕС оказать поддержку активистам, которые "борются за свои права".
В пресс-службе Кремля сообщили - звонок состоялся по инициативе французской стороны. Владимир Путин сказал своему коллеге Макрону, что придерживается принципов невмешательства во внутренние дела республики и "подчеркнул недопустимость оказания влияния на белорусское руководство".
- С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем,- сказано в сообщении Кремля.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Эммануэлю Макрону, что когда подобные народные акции начались в Париже, власти Франции призвали людей разойтись.
Во вторник 18 августа Владимир Путин обсудил ситуацию в Белоруссии также с канцлером Германии Ангелой Меркель. Российский лидер озвучил свою позицию невмешательства во внутренние дела Белоруссии и добавил, что в противном случае влияние извне может усугубить конфликт внутри страны.
Глава МИД Польши призвал стороны конфликта сесть за стол переговоров.