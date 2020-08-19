«Труженик, пахарь»: Друг Михаила Ефремова в суде вступился за актера

Поддержать друга в суде приехал Никита Высоцкий Фото: Александр КОЦ

В Пресненском суде 19 августа началось очередное заседание по делу Михаила Ефремова. Свидетелем по делу выступает актер и режиссер Никита Высоцкий, который является другом подсудимого. Он вступился за артиста и подчеркнул, что Ефремов часто помогал людям. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию с места событий.

«Никто не пишет о том, что Ефремов за свои деньги сделал операцию незнакомой женщине, которой никто не помог. Когда у нас были проблемы с театром, он всех трудоустроил. Он занимается благотворительностью, очень много работает. Мы как-то посчитали: у него было 220 рабочих смен в году! Он труженик, пахарь и все свои деньги он заработал сам», - сказал Высоцкий.

По словам свидетеля, он живет в 10 минутах ходьбы от Ефремова, но они не видятся месяцами из-за занятости артиста.

«А сейчас его представляют мажором, которому все можно!», - возмутился режиссер.

Напомним, что Михаил Ефремов стал основным подозреваемым в деле о ДТП со смертельным исходом. Джип Ефремова 8 июня врезался в фургон жителя Рязани, который скончался от полученных травм в НИИ Склифосовского.