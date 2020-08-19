RT получил девятую премию Emmy Awards за репортажи о катастрофе SSJ-100

Катастрофа SSJ-100 в аэропорту Шереметьево в 2019 году Фото: кадр с видео

Телеканал RT стал девятикратным финалистов премии Emmy Awards. Были отмечены работы журналистов в категории «Новости», где рассказывалось о катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево в 2019 году.

Зрители увидели хронологию событий, произошедших 5 мая 2019 года с бортом, который летел в Мурманск. Героические истории людей, помогавших выбраться другим из горящего самолета и сотни мелких деталей: от момента взлета лайнера, до тушения пожара на борту – все это было высоко оценено членами жюри.

Стоит отметить, что телеканал уже имеет шесть наград International Emmy и два от американской Daytime Emmy.

В прошлом году в финал International Emmy в категории «Новости» вышла серия пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

В 2018 году лидером оказались репортажи о катастрофе в иракском Мосуле.

Ранее бортпроводница рассказала, что людей из горящего самолета приходилось вытаскивать буквально за воротник.

В том, что же на самом деле произошло с бортам Москва-мурманск, сейчас разбираются следователи и эксперты МАК. выжившие пассажиры сразу после катастрофы делились впечатлениями, многие полагали, что перелет будет непростым, грозовые тучи на небе и турбулентность.

Кто-то видео, что в двигатель сразу после взлета попала молния.