Что на самом деле происходило в горящем самолете в Шереметьево

ВОЗВРАЩАЛИСЬ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ

О том, что полет будет непростым, пассажиры рейса Москва-Мурманск догадались, когда судно стало набирать высоту и вошло в грозовые тучи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

- Я как раз возле иллюминатора сидел, так что видел, как в правый двигатель два раза ударила молния. Чуть шею не свернул, испугался, вдруг там уже горит, но огня не было, - вспоминает мэр Североморска Владимир Евменьков, сидевший в шестом ряду. - Не знаю, работал ли двигатель после этого, но набирать высоту мы перестали.

Правда, еще до этого некоторые пассажиры заметили странности.

- Минут через 15 после взлета я услышал сильный скрип, а за ним по салону прошла вибрация, - рассказал хабаровский адвокат Кирилл Бабаев, тоже из шестого ряда. - И только минут через пять ударила молния.

Самолет перестал набирать высоту и какое-то время нарезало круги вокруг аэропорта.

- Шли низко, я и другие пассажиры, кто возле иллюминаторов сидели, землю видели, - говорит Евменьков. - Тут всем стало понятно, что что-то не так. Но криков или паники не было. Просто смотрю, а у всех лица так посуровели.

Где сидели выжившие и погибшие пассажиры рейса "Москва-Мурманск".Фото: Рушан КАЮМОВ

Через несколько минут командир корабля объявил, что борт возвращается в Шереметьево. В причины углубляться не стал, сказал лишь, что «по техническим причинам».

- Снижались долго. Через какое-то время объявили, что мы готовы к посадке, - рассказал Евменьков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706951" frameborder="0"></iframe> «Суперджет» загорелся после приземления.

ЗАБИРАЛИ РУЧНУЮ КЛАДЬ, ПОКА НЕ ОТКРЫЛИ ЛЮКИ

Тогда-то самолет и дал «козла»: отскочил от взлетно-посадочной полосы, потом еще раз и еще.

- Когда приближались к земле, понял, что летим слишком быстро для посадки, - говорит Бабаев. - Уже при втором контакте с полосой я видел за нами горящую полосу из топлива.

- Судя по всему, после третьего удара о взлетно-посадочную полосу, стойка шасси обломилась, потому что мы завалились на бок, нас развернуло и потащило по полосе, - вспоминает мэр. - Самолет шел поперек, уже было ощущение, что мы теряем скорость и сейчас остановимся. Я все это время в иллюминатор смотрел, а тут оторвался и перевел взгляд в салон, а там уже люди повскакивали со своих мест.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706960" frameborder="0"></iframe> Видео из салона горящего самолёта во время посадки.

Владимир Евменьков заметил, что в проходе уже была семья с соседнего ряда: мужчина, женщина и ребенок. Они чуть ли не ползком пробирались вперед.

- То есть бежать вперед означало в буквальном смысле по головам идти. К счастью, до такого не дошло. Поэтому все просто встали и ждали, когда можно будет эвакуироваться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706943" frameborder="0"></iframe> Видео приземления горящего самолёта Москва-Мурманск.

Евменьков уверен, его и других пассажиров спасли бортпроводники, быстро открывшие люки. Левый передний выход сначала не поддавался, но стюардесса все-таки справилась с механизмом и выпустила надувной трап. После этого эвакуация пошла быстрее.

- Пока не открыли люки, люди просто стояли в проходе. В этот момент кто-то и похватал ручную кладь. У меня, например, документы там лежали, я их схватил, - объясняет Евменьков. - Но никто не копался на полках, когда пошло движение.

О давке выбравшиеся из самолета тоже не рассказывают. Припоминают только, как одна женщина споткнулась в проходе, но ее быстро подняли на ноги и подтолкнули к надувному трапу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707293" frameborder="0"></iframe> Пассажир горевшего самолёта - о людях, якобы мешавших эвакуации: Это всё ложь!.

«БЕГИТЕ ОТСЮДА, САМОЛЕТ МОЖЕТ ВЗОРВАТЬСЯ!»

- Мне кажется, люди погибли мгновенно. Сзади уже бушевало пламя. В моем ряду стекла расплавились еще до остановки, - говорит один из пассажиров Олег Молчанов, чье место было в 12 ряду. - Спасатели приехали быстро, но даже если бы и задержались, спасать там уже было некого.

Кроме того, выжившие пассажиры рассказывают, что во время жесткой посадки почти ни у кого не выпали кислородные маски.

- Бортпроводников я не видел и указаний их не слышал. Да и нереально это было: самолет скрежещет об асфальт, люди кричат, сзади черный дым — тут никаких указаний не услышишь, - вспоминает Молчанов. - Может, люди с задних рядов поэтому и погибли: через дым ломанулись инстинктивно к ближайшему выходу, а там огонь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/707229" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: Выживший пассажир выложил видео эвакуации.

На земле выбравшихся из салона встречали сотрудники аэропорта.

- Нам кричали, чтобы мы бежали отсюда, потому что самолет горит и может взорваться, - говорит Бабаев. - А потом мы просто полтора часа стояли и смотрели, как горит Суперджет. Я думал, нас как-то побыстрее эвакуируют.

ЖИЗНЬ СПАСЛА ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ

- Только потом понял, как мне повезло, - продолжает Кирилл Бабаев. - Изначально у меня было место 11С. Я летаю часто и обычно пересаживаюсь в хвост — там как правило есть свободные места, можно даже лечь поспать.

Но рейс Москва-Мурманск был довольно загруженным, свободного ряда для мужчины не нашлось. Но бортпроводники предложили ему ряд с одним соседом, а не с двумя — все посвободнее. Так он переместился в шестой ряд, да еще и место возле прохода. Не факт, что он смог бы выбраться с места 11С, которое было указано в билете, а тем более из хвоста салона.

Похожая история у мурманчанки Людмилы Тихоновой. Она возвращалась из отпуска в Греции и уже в Шереметьево решила отправиться домой с комфортом.

- По билету у меня было место в хвосте. Но в кассе аэропорта мне его поменяли на бизнес класс. Доплатила всего около тысячи, - рассказала Тихонова.

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