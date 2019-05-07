Что на самом деле происходило в горящем самолете в Шереметьево
ВОЗВРАЩАЛИСЬ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ
О том, что полет будет непростым, пассажиры рейса Москва-Мурманск догадались, когда судно стало набирать высоту и вошло в грозовые тучи.
Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...
- Я как раз возле иллюминатора сидел, так что видел, как в правый двигатель два раза ударила молния. Чуть шею не свернул, испугался, вдруг там уже горит, но огня не было, - вспоминает мэр Североморска Владимир Евменьков, сидевший в шестом ряду. - Не знаю, работал ли двигатель после этого, но набирать высоту мы перестали.
Правда, еще до этого некоторые пассажиры заметили странности.
- Минут через 15 после взлета я услышал сильный скрип, а за ним по салону прошла вибрация, - рассказал хабаровский адвокат Кирилл Бабаев, тоже из шестого ряда. - И только минут через пять ударила молния.
Самолет перестал набирать высоту и какое-то время нарезало круги вокруг аэропорта.
- Шли низко, я и другие пассажиры, кто возле иллюминаторов сидели, землю видели, - говорит Евменьков. - Тут всем стало понятно, что что-то не так. Но криков или паники не было. Просто смотрю, а у всех лица так посуровели.
Где сидели выжившие и погибшие пассажиры рейса "Москва-Мурманск".Фото: Рушан КАЮМОВ
Через несколько минут командир корабля объявил, что борт возвращается в Шереметьево. В причины углубляться не стал, сказал лишь, что «по техническим причинам».
- Снижались долго. Через какое-то время объявили, что мы готовы к посадке, - рассказал Евменьков.
«Суперджет» загорелся после приземления.
ЗАБИРАЛИ РУЧНУЮ КЛАДЬ, ПОКА НЕ ОТКРЫЛИ ЛЮКИ
Тогда-то самолет и дал «козла»: отскочил от взлетно-посадочной полосы, потом еще раз и еще.
- Когда приближались к земле, понял, что летим слишком быстро для посадки, - говорит Бабаев. - Уже при втором контакте с полосой я видел за нами горящую полосу из топлива.
- Судя по всему, после третьего удара о взлетно-посадочную полосу, стойка шасси обломилась, потому что мы завалились на бок, нас развернуло и потащило по полосе, - вспоминает мэр. - Самолет шел поперек, уже было ощущение, что мы теряем скорость и сейчас остановимся. Я все это время в иллюминатор смотрел, а тут оторвался и перевел взгляд в салон, а там уже люди повскакивали со своих мест.
Видео из салона горящего самолёта во время посадки.
Владимир Евменьков заметил, что в проходе уже была семья с соседнего ряда: мужчина, женщина и ребенок. Они чуть ли не ползком пробирались вперед.
- То есть бежать вперед означало в буквальном смысле по головам идти. К счастью, до такого не дошло. Поэтому все просто встали и ждали, когда можно будет эвакуироваться.
Видео приземления горящего самолёта Москва-Мурманск.
Евменьков уверен, его и других пассажиров спасли бортпроводники, быстро открывшие люки. Левый передний выход сначала не поддавался, но стюардесса все-таки справилась с механизмом и выпустила надувной трап. После этого эвакуация пошла быстрее.
- Пока не открыли люки, люди просто стояли в проходе. В этот момент кто-то и похватал ручную кладь. У меня, например, документы там лежали, я их схватил, - объясняет Евменьков. - Но никто не копался на полках, когда пошло движение.
О давке выбравшиеся из самолета тоже не рассказывают. Припоминают только, как одна женщина споткнулась в проходе, но ее быстро подняли на ноги и подтолкнули к надувному трапу.
Пассажир горевшего самолёта - о людях, якобы мешавших эвакуации: Это всё ложь!.
«БЕГИТЕ ОТСЮДА, САМОЛЕТ МОЖЕТ ВЗОРВАТЬСЯ!»
- Мне кажется, люди погибли мгновенно. Сзади уже бушевало пламя. В моем ряду стекла расплавились еще до остановки, - говорит один из пассажиров Олег Молчанов, чье место было в 12 ряду. - Спасатели приехали быстро, но даже если бы и задержались, спасать там уже было некого.
Кроме того, выжившие пассажиры рассказывают, что во время жесткой посадки почти ни у кого не выпали кислородные маски.
- Бортпроводников я не видел и указаний их не слышал. Да и нереально это было: самолет скрежещет об асфальт, люди кричат, сзади черный дым — тут никаких указаний не услышишь, - вспоминает Молчанов. - Может, люди с задних рядов поэтому и погибли: через дым ломанулись инстинктивно к ближайшему выходу, а там огонь.
Авиакатастрофа в Шереметьево: Выживший пассажир выложил видео эвакуации.
На земле выбравшихся из салона встречали сотрудники аэропорта.
- Нам кричали, чтобы мы бежали отсюда, потому что самолет горит и может взорваться, - говорит Бабаев. - А потом мы просто полтора часа стояли и смотрели, как горит Суперджет. Я думал, нас как-то побыстрее эвакуируют.
ЖИЗНЬ СПАСЛА ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ
- Только потом понял, как мне повезло, - продолжает Кирилл Бабаев. - Изначально у меня было место 11С. Я летаю часто и обычно пересаживаюсь в хвост — там как правило есть свободные места, можно даже лечь поспать.
Но рейс Москва-Мурманск был довольно загруженным, свободного ряда для мужчины не нашлось. Но бортпроводники предложили ему ряд с одним соседом, а не с двумя — все посвободнее. Так он переместился в шестой ряд, да еще и место возле прохода. Не факт, что он смог бы выбраться с места 11С, которое было указано в билете, а тем более из хвоста салона.
Похожая история у мурманчанки Людмилы Тихоновой. Она возвращалась из отпуска в Греции и уже в Шереметьево решила отправиться домой с комфортом.
- По билету у меня было место в хвосте. Но в кассе аэропорта мне его поменяли на бизнес класс. Доплатила всего около тысячи, - рассказала Тихонова.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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