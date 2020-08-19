Евросоюз введет санкции против ответственных за насилие и фальсификации в Белоруссии
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Европейский союз принял решение ввести санкции против значительного числа тех, кто ответственен за насилие и фальсификации на президентских выборах в Белоруссии. Кроме того, ЕС рассматривает возможность включения в санкционный список президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель
«Мы скоро введем санкции», - предупредил Мишель после экстренного саммита лидеров стран-членов Евросоюза
Напомним, после состоявшего ранее заседания Совета Евросоюза глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что Европейский союз не принимает результаты президентских выборов в Белоруссии, и начинает подготовку к разработкам ограничительных мер в отношении республики.
Кроме того, Боррель заявил, что Европейский союз ожидает от Минска тщательного и прозрачного расследования насилия в отношении мирных демонстрантов, и предлагает поддержку в налаживании диалога между властями и оппозицией в республики.