Евросоюз введет санкции против ответственных за насилие и фальсификации в Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз принял решение ввести санкции против значительного числа тех, кто ответственен за насилие и фальсификации на президентских выборах в Белоруссии. Кроме того, ЕС рассматривает возможность включения в санкционный список президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель

«Мы скоро введем санкции», - предупредил Мишель после экстренного саммита лидеров стран-членов Евросоюза

Напомним, после состоявшего ранее заседания Совета Евросоюза глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что Европейский союз не принимает результаты президентских выборов в Белоруссии, и начинает подготовку к разработкам ограничительных мер в отношении республики.

Кроме того, Боррель заявил, что Европейский союз ожидает от Минска тщательного и прозрачного расследования насилия в отношении мирных демонстрантов, и предлагает поддержку в налаживании диалога между властями и оппозицией в республики.