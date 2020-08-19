Россия сообщила о доказательствах причастности Киева к задержанию россиян в Минске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские правоохранители имеют доказательства причастности Украины к операции по задержанию в Белоруссии 33 российских граждан, которых в Минске назвали бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера

Генерал запаса ФСБ Александр Михайлов рассказал «Комсомольской правде», что Служба безопасности Украины (СБУ) подготовила операцию «неплохо», и она даже могла удаться. «Они показали, что при всех косяках, они на что-то еще способны», - отметил он, уточнив, что за спиной ведомства «стоят серьезные структуры, но и сами украинцы тоже не лыком шиты»

Напомним, 33 россиян задержали в конце июля в пригороде Минска. Их обвинении в подготовке дестабилизации в Белоруссии, а также назвали задержанных бойцами «Вагнера». Посол России в республике Дмитрий Мезенцев заявил, что подобная ситуация является «заказной аферой», организованной из-за границы для дестабилизации отношений между Москвой и Минском.

Накануне СБУ ответила на заявления о причастности к задержанию российских граждан, назвав подобные заявления обычным фейком, а его первоисточником российское издание.