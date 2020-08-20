Мексика хочет получить российскую вакцину от коронавируса

Мексика заинтересовалась российской вакциной от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мексика заинтересована в том, чтобы как можно скорее получить разработанную в России вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом мексиканский министр иностранных дел Марсело Эбрард сообщил в своем Twitter после встречи с российским послом в Мехико Виктором Коронелли, поблагодарив дипломата за визит в МИД.

«Благодарю посла Российской Федерации Виктора Коронелли за его визит в МИД. Мы говорили о вакцине «Sputnik V». Я выразил нашу заинтересованность в проведении третьей фазы (клинических испытаний), чтобы как можно скорее получить эту вакцину в Мексике», - написал Марсело Эбрард в своем микроблоге.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 11 августа президент России Владимир Путин сообщил, что российская вакцина от коронавируса стала первой официально зарегистрированной. Речь идет о вакцине, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, которая прошла испытания и готова к массовому применению.

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