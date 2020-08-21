Госпитализация Алексея Навального: врачи рассматривают пять рабочих диагнозов

Алексей Навальный Фото: Александр ГЛУЗ

Консилиум врачей в Омске рассматривает пять диагнозов Алексея Навального. По-предварительной версии, оппозиционный блогер отравился нейролептиками. Он впал в естественную кому.

- На сегодняшний день 5 рабочих диагнозов, назвать я их не могу, но они все рабочие, их отрабатывают реаниматологи, нейрофизиологи. Мы все боремся за жизнь нашего пациента. Те биологические материалы, которые мы отправили на исследования, и те вещества, на которые были проведены анализы, все отрицательные,- сообщил главный врач больницы Александр Мураховский.

Анализы будут идти еще двое суток. За ночь состояние пациента несколько улучшилось.

Родственники Алексея Навального запросили помощь медиков из Германии - утром 21 августа в Омск вылетел самолет со спасателями и врачами, которые должны доставить пациента в Берлин. Однако, отсутствие разрешения со стороны российских врачей может стать препятствием - согласия семьи Навального на транспортировку недостаточно.

- Мы под ответственность родственников позволить не можем,- уточнил главврач. - Может случиться все, что угодно. Я не считаю, что сотрудники Бурденко и Пирогова чем-то могут уступать немецкой клинике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Состояние улучшилось, но нестабильно»: Появились новые данные, как себя чувствует Алексей Навальный

Он находится в коме в одной из омских больниц (Подробности)