Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за взрыва в жилом доме в Ярославле

СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в Ярославле Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в жилом доме в Ярославле.

Напомним, сегодня, 21 августа, взрыв прогремел в жилом десятиэтажном доме, расположенном по адресу улица Батова, дом 5. В доме обрушились с третьего по пятый этажи. Погибла женщина, четверо человек пострадали, они находятся в больнице. Все пострадавшие получили травмы средней тяжести.

На спасательную операцию направлены более ста сотрудников МЧС. Они эвакуированы 60 жителей дома.

Отмечается также, что газ взорвался в квартире на четвертом этаже.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов после поручил принять все необходимые меры для эвакуации жителей, а также задействовать все спасательные службы города, сообщает РИА Новости.

Сайт KP.ru сообщал также, что под завалами после взрыва газа в доме в Ярославле может находиться ребёнок.