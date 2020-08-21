Тихановская отказалась от участия в следующих выборах президента Беларуси

Тихановская не будет выдвигать свою кандидатуру в случае назначения выборов в Белоруссии Фото: REUTERS

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская заявила, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на следующем голосовании.

- Я не планирую сама, - сказала она в интервью телеканалу "Белсат" в ответ на вопрос, собирается ли она или её муж Сергей Тихановкий участвовать в выборах президента, если назначат их повторное проведение.

ЦИК отказался регистрировать блогера Сергея Тихановского в качестве претендента пост главы государства, и в предвыборную гонку вступила его жена.

29 мая Тихановского вместе с оператором задержали в Гродно, когда он собирал подписи в пользу выдвижения его жены Светланы Тихановской на роль кандидата в президенты.

В своём обращении в день рождения Сергея Светлана Тихановская рассказала, что ему подбросили деньги и обвиняют в том, что он действовал в интересах другого государства.

На выборах президента Беларуси, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Однако результаты выборов спровоцировали протесты по всей республике, а все оппозиционные кандидаты обжаловали их. На проведении повторных выборов настаивают также страны Евросоюза, Канада, Ирландия и Великобритания.