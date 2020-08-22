Американского спецназовца заподозрили в шпионаже в пользу России

Отставному спецназовцу грозит пожизненное заключение Фото: REUTERS

В Соединенных Штатах «разоблачили» очередного «российского шпиона». В этот раз подозреваемым в шпионаже в пользу России стал отставной американский спецназовец по имени Питер Рафаэль Дзибински Деббинс.

По версии обвинения, бывший служащий спецподразделения сухопутных сил США, известного как «зеленые береты», сотрудничал с российскими спецслужбами почти полтора десятка лет – с декабря 1996 года по январь 2011-го, «периодически посещал Россию и встречался с сотрудниками российских разведслужб».

А в 1997 году Питер Деббинс якобы даже подписал документ, «подтверждающий его желание служить России». Тогда же, как говорится в пресс-релизе американского Минюста, ему присвоили «присвоили кодовое имя» и посоветовали вступить в спецназ, где Деббинс дослужился до капитана.

Все это время, по версии следствия, он передавал российской разведке секретную информацию, «касающуюся вопросов национальной обороны», а когда оставил действительную военную службу в 2008 году, продолжил свою «шпионскую» деятельность, предоставляя разведке России информацию о бывших сослуживцах для их вербовки.

«Шпион» арестован. Если вина 45-летнего американца будет доказана, Питеру Деббинсу грозит пожизненное заключение, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось о задержании старшины Военно-морских сил США Чарльза Бриггса, которого тоже заподозрили в шпионаже на Россию, ему грозит 64 года тюрьмы.