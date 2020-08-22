Турция оценила найденные в Черном море запасы газа в $65 млрд

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сообщил, что примерная стоимость найденных в Черном море запасов газа составляет 65 миллиардов долларов, передает агентство Reuters.

«Мы будем проводить сейсмические исследования и бурение самостоятельно», - подчеркнул турецкий министр.

При этом эксперты подсчитали, что заявленных объемов газа (320 миллиардов кубометров) стране может хватить ненадолго, только на шесть лет, а не на 20, как предполагалось.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что турецкое буровое судно «Фатих», которое с 20 июля проводит геологоразведочные работы на участке «Дунай-1» в Черном море, обнаружило там крупное месторождение природного газа.

Позже президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил это «событием исторического масштаба». По его словам, обнаруженное в Черном море месторождение – крупнейшее в истории Турции, его объемы составляют 320 миллиардов кубометров, и пообещал, что добыча природного газа на скважине «Туна-1» начнется незамедлительно, чтобы уже к 2023 году поставлять голубое топливо турецким гражданам.