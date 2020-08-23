Спасённый голубь научился есть, смотря видео, на котором едят другие голуби

Голубь научился есть, смотря видео, на котором едят другие голуби Фото: Скриншот с видео

Пользователь Reddit опубликовал видео, на котором он учит маленького птенца голубя самостоятельно есть, показывая ему ролик, как едят другие голуби.

В комментариях другие пользователи поделились своим опытом обучения птенцов.

- Точно также работает с цыплятами. Когда ты учишь цыплят пить новым способом, надо научить только одного. Остальные научатся от него, - рассказал один из комментаторов.

- Я стучу по посуде с водой и их едой, пока не увижу, что кто-то тоже это делает. Забавно, насколько силен инстинкт подражания, - ответил он на вопрос других пользователей, как проходит процесс обучения первого из птенцов.

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