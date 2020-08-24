Названа разница в зарплатах женщин и мужчин на руководящих постах

Названа разница в зарплатах мужчин и женщин-боссов Фото: Анастасия Осипова

Росстат назвал разницу в зарплатах мужчин и женщин, занимающих руководящие посты. По оценкам экспертов, сильная половина человечества за аналогичную работу имеет жалование на треть выше, чем слабая.

Средний заработок за час у женщин 375,32 рубля, а у мужчин - 548,28 рубля. Такие цифры ведомство озвучило, опираясь на данные 2019 года, пишет NEWS.ru.

Больше всего получают женщины-руководители старше 65 лет – в среднем 417,17 рубля в час.

Те, кто попадают в возрастную категорию от 40-44 года получают за час 407,73, а женщины-руководители в возрасте от 35-39 лет — 403,61.

Меньше всего платят молодым начальницам в возрасте от 20 до 24 лет - 272,92 рубля и 25-29 лет — 321,4 рубля.

У мужчин-боссов картина оплаты несколько иная: пик «финансовой карьеры» приходится на 35-39 лет — 622,91. Чуть меньше получают руководители в возрасте от 40-44 лет — 611,22. Замыкает тройку прибыльных периодов возраст 45-49 лет — 575,01.

После прохождения пикового возраста у мужчин-руководителей доходы начинают падать и 65 годам составляют 471,96 в час.

Что касается минимальной оплаты, то у мужчин, как и у женщин, она приходится на молодой возраст: 20-24 года — 314,43 и 25-29 лет — 447,93 руб/час.