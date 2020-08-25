В Сирии из гранатомёта обстреляли российско-турецкий патруль, двое ранены

Патрулирование прекратили, поврежденный БТР эвакуировали Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российско-турецкий патруль в сирийском Идлибе обстреляли из гранатомёта, поврежден российский бронетранспортер, сообщили в Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

Пострадали два российских военнослужащих. Они получили лёгкие контузии, пострадавшим оказана помощь. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии и вернулись на базу.

Отмечается также, что патрулирование прекратили, а повреждённый БТР эвакуирован.

- Колонна патруля была обстреляна из ручного противотанкового гранатомёта. В результате получил повреждения бронетранспортёр российской военной полиции. При этом двое российских военнослужащих получили лёгкие контузии, - сказано в сообщении Центра об инциденте, произошедшем 25 августа.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что 18 августа российский генерал погиб после взрыва бомбы на пути российской автоколонны в Сирии, возвращавшейся после гуманитарной акции. Трагедия произошла в 15 километрах от сирийского Дейр эз-Зора.

Сайт KP.ru также публиковал видео момента взрыва, в котором погиб военнослужащий.