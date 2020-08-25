Совбез Белоруссии принял постановление о мерах по стабилизации обстановки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет безопасности Белоруссии принял постановление о мерах по стабилизации обстановки в республике, но сам документ пока не доступен.

Согласно информации, опубликованной на Национальном правовом интернет-портале, постановление Совбеза N1 было принято днем ране, 24 августа, и включено в национальный реестр во вторник, 25 августа. Сам текст документа официально будет опубликован в среду, 26 августа.

Напомним, протесты в Белоруссии начались после прошедших 9 августа президентских выборах. В первые дни ОМОН преследовал протестующих, в том числе во дворах домов. После этого по улицам белорусских городов начали выстраивать «живые цепи» солидарности, которые призывали милиционеров остановить насилие и присоединиться к требованиям оппозиции.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в резиденцию в бронежилете с автоматом и сыном Колей, который тоже имел при себе оружие. После белорусский лидер выступил перед силовиками, которые обеспечивали оцепление Дворца Независимости, и пообещал «разобраться» с протестующими.