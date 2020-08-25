В Госдуме опровергли информацию о том, что Ким Чен Ын впал в кому

, в апреле в мировых СМИ стала появляться информация о смерти Ким Чен Ына Фото: REUTERS

Информация о том, что председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын уже несколько месяцев остаётся в коме, не соответствует действительности, заявил координатор группы Госдумы по взаимодействию с КНДР Казбек Тайсаев.

При этом он не стал комментировать "Интерфаксу" сообщения о том, что Северной Кореей временно руководит младшая сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.

Напомним, в апреле в мировых СМИ стала появляться информация о смерти лидера КНДР. Этому предшествовали публикации о тяжёлом состоянии молодого политика, о неудачной провели операции на сердце, в следствие которой Ким Чен Ын впал в кому. Тогда же сообщалось, что полномочия переданы Ким Ё Чжон.

После почти 20 дней отсутствия для всей республики Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало снимки, где молодой руководитель перерезает красную ленточку на открытии Сунчхонского завода удобрений.