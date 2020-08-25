Медики рассказали о последствиях коронавируса у детей Фото: Иван МАКЕЕВ

У многих детей, заразившихся коронавирусной инфекцией, но сумевших излечиться от нее, после выздоровления наблюдаются значительные негативные последствия. О том, что юные пациенты оказались более уязвимы к COVID-19, чем считалось ранее, пишет во вторник, 25 августа издание The Wall Street Journal со ссылкой на американский врачей.

Медики в США все чаще стали фиксировать неприятные последствия коронавируса у детей: после выздоровления у них наблюдается головная боль, нарушение работы органов пищеварения и кашель. При этом подтверждено, что большинство из этих детей переносило болезнь в легкой форме без серьезных симптомов.

Самым частым осложнением после коронавируса у детей стал мультисистемный воспалительный синдром, который характеризуется многочисленными воспалениями в разных органах, высокой температурой тела, пониженным давлением, кислородной недостаточностью, а, в редких случаях, даже отказом органов.

Отмечается, что количество зараженных коронавирусом детей в Соединенных Штатов с начала прошлого месяца выросло в два раза.

Как ранее писал сайт Kp.ru, врачи рассказали об основных симптомах коронавирусной инфекции: болезнь может проникнуть в организм любого человека и инфицировать каждую клеточку на своем пути - от мозга до сердца и легких, кишечника. При этом COVID-19 обладает целым набором различных симптомов - от головокружения и психического расстройства до инсульта и летального исхода.