Американский эксперт оценил беспилотный танк «Армата»

«Армата» не имеет аналогов в мире и постоянно проходит цикл дополнительных тестов и модернизаций. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Американский военный публицист Питер Сучиу (Peter Suciu) в своей статье для журнала The National Interest оценил преимущества и новаторские характеристики разрабатываемого в России беспилотного танка на тяжелой гусеничной платформе «Армата».

В частности, эксперт отметил, что российская «Армата» с массой 48 тонн способна развивать скорость до 90 километров в час, что делает ее более мобильным, чем американский танк M1 «Абрамс». К неоспоримым преимуществам Т-14 он также отнес автономную башню с 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М и автоматизированным обслуживанием. Публицист оценил, что экипаж в таком танке находится в бронированной капсуле в боевом отделении, защищающей людей от хранилища с боеприпасами.

При этом он предположил, что разрабатывать беспилотную военную технику Россию могли подтолкнуть или нехватка кадровых военнослужащих, или стремление сохранить жизни своих солдат в возможных военных конфликтах. Эксперт уверен, что беспилотная «Армата» привлечет внимание заказчиков из разных стран.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в апреле глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что перспективный российский танк Т-14 с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» прошел испытания в реальных боевых условиях в Сирии.

По словам министра, серийные поставки танка Т-14 в российскую армию начнутся в 2021 году, а пока техника проходит цикл дополнительных тестов и модернизаций, потому что Минобороны заказало «дополнительные технические решения».

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