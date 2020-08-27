Путин надеется на мирное разрешение ситуации в Белоруссии Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил о том, что надеется на мирное разрешение ситуации в Белоруссии. При этом, он подчеркнул, что на политические процессы в стране хотят повлиять извне.

- Дело не в том, что сейчас происходит в Белоруссии, а дело в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое. Хотят влиять на эти процессы и добиться каких-то процессов, как думают эти люди, их политическим интересам, - сказал президент в большом интервью, фрагмент которого показал телеканал "Россия 1".

Кроме этого, Путин заявил, что Россия сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости. Путин и Лукашенко договорились, что этот резерв не будет использоваться до тех пор, пока ситуация не выйдет из под контроля.

- Пока экстремистские элементы не перейдут всякие границы, не начнут жечь машины и дома, - добавил Путин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 августа также провел совещание и сделал несколько заявлений. Он резко оценил действия некоторых государств против Белоруссии, а так же то, как на эти действия откликнулась часть населения республики.