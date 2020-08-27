Путин о борьбе с коронавирусом: Во главу угла мы поставили жизнь людей

Путин о борьбе с коронавирусом: Во главу угла власти поставили жизнь людей Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин надеется на то, что Россия уже прошла пик коронавиурса. По его словам, ситуация постепенно стабилизируется.

- Во главу угла мы поставили жизнь людей. Мобилизация и усилия помогли к тому, что мы, надеюсь, прошли пик заболевания, - заявил президент в большом интервью телеканалу "Россия-1".

Путин выразил надежду на то, что Россия избежит второй волны коронавируса.

Он также добавил, что в сентябре в стране появится вторая вакцина от COVID-19. Над этим препаратом работает институт "Вектор". Вакцины будут конкурировать между собой.

Напомним, 11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. В конце августа - начале сентябре уже начнется вакцинация людей из группы риска и медиков. Но параллельно с ней также будет проходить третий этап клинических испытаний препарата. В финальном тестировании примут участие 40 тысяч добровольцев.