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По подозрению в нападении на автобус под Харьковом задержаны 14 человек

Возбуждено еще одно уголовное дело по статье о покушении на убийство
Елена ГильмановаЕленаГильманова
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Под Харьковом расстреляли автобус с представителями организации «Патриоты — за жизнь»

Под Харьковом расстреляли автобус с представителями организации «Патриоты — за жизнь»

По подозрению в нападении на автобус под Харьковом задержаны четырнадцать человек. Возбуждено еще одно уголовное дело по статье о покушении на убийство. Об этом сообщили полиции города, где уточнили, что пострадали четыре человека, один получил сотрясение мозга, другие — различные ранения от резиновых пуль

«Действия злоумышленников квалифицированы как хулиганство и покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений», - говорится в публикации областного управления.

Министр МВД Украины Аваков опубликовал фото мужчин, которые обстреляли микроавтобус под Харьковом.

Фото мужчин, которые обстреляли микроавтобус под Харьковом.

Фото мужчин, которые обстреляли микроавтобус под Харьковом.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 27 августа, на трассе Киев - Харьков расстреляли автобус с представителями организации «Патриоты - за жизнь». Позже заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил о задержании подозреваемых в обстреле автобуса, и заявил, что причиной инцидента стал конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил.

Ранее народный депутат Верховной Рады Илья Кива сообщил, что автобус был заблокирован людьми, принадлежащими к группам «Азов» и «Национальный корпус». При этом ранее политик обратился к президенту Украину Владимиру Зеленскому с вопросом о прекращении деятельности нацбатов «Азов» и «Нацкорпус», так как считает, что их действия несут угрозу гражданам страны.

ЧП