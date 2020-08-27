По подозрению в нападении на автобус под Харьковом задержаны 14 человек

Под Харьковом расстреляли автобус с представителями организации «Патриоты — за жизнь»

По подозрению в нападении на автобус под Харьковом задержаны четырнадцать человек. Возбуждено еще одно уголовное дело по статье о покушении на убийство. Об этом сообщили полиции города, где уточнили, что пострадали четыре человека, один получил сотрясение мозга, другие — различные ранения от резиновых пуль

«Действия злоумышленников квалифицированы как хулиганство и покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений», - говорится в публикации областного управления.

Министр МВД Украины Аваков опубликовал фото мужчин, которые обстреляли микроавтобус под Харьковом.

Фото мужчин, которые обстреляли микроавтобус под Харьковом.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 27 августа, на трассе Киев - Харьков расстреляли автобус с представителями организации «Патриоты - за жизнь». Позже заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил о задержании подозреваемых в обстреле автобуса, и заявил, что причиной инцидента стал конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил.

Ранее народный депутат Верховной Рады Илья Кива сообщил, что автобус был заблокирован людьми, принадлежащими к группам «Азов» и «Национальный корпус». При этом ранее политик обратился к президенту Украину Владимиру Зеленскому с вопросом о прекращении деятельности нацбатов «Азов» и «Нацкорпус», так как считает, что их действия несут угрозу гражданам страны.