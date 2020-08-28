Украина заявила, что не будет прерывать отношения с Белоруссией

Украина не собирается прерывать отношения с Белоруссией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Украины не нашли оснований для прерывая дипломатических отношений с Белоруссией. Об этом в пятницу заявил на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, трансляция которого проходила в Facebook.

«Для разрыва дипломатических отношений нет никаких оснований сейчас, поэтому мы, безусловно, не планируем идти на этот шаг сейчас», - сказал Кулеба.

Ранее он заявлял, что Киев поставил на паузу все процессы и контакты с Минском.

В середине августа МИД Украины отозвал своего посла Игоря Кизима из Минска для консультаций на предмет перспектив дальнейших отношений с республикой.

Кулеба не исключил, что посол Украины вернется в Белоруссию после консультаций и принятия решений, на основе которых будут развиваться отношения Киева и Минска.

Он добавил, что на паузе находятся только двухсторонние встречи с белорусской стороной.