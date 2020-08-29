Названа причина смерти народного артиста СССР Владимира Андреева

Владимир Андреев Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 29 августа, на 91-м году жизни из жизни ушел актёр театра и кино, режиссёр и педагог, народный артист Советского Союза Владимир Андреев. Как сказала член семьи артиста, у актера была ишемическая болезнь сердца, и, по словам врачей, причиной смерти мог стать микроинсульт.

«Врачи сказали, был микроинсульт», - передает ТАСС словам члена семьи артиста.

Напомним, как писал сайт kp.ru, знаменитый актер и режиссёр умер через два дня после празднования своего юбилея – в четверг, 27 августа, артисту исполнилось 90 лет.

В семье актера сообщили, что похороны пройдут на Троекуровском кладбище в Москве в среду, 2 сентября. Прощание с артистом должно состояться в Театре имени Ермоловой.

Владимир Андреев с 1990 года работал художественным руководителем в театре Ермоловой, и преподавал в ГИТИСе, где был заведующим кафедрой актерского мастерства. За свою актерскую карьеру он снялся в таких фильмах, как «Ночной патруль», «Сказка о царе Салтане», «Жестокость», «Ультиматум».