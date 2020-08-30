Мясников поблагодарил омских врачей за спасение Навального и напомнил о «гневе Бога»

Доктор Мясников обратился к врачам Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доктор Александр Мясников сделал обращение в своем Telegram-канале к медикам омской больницы, в которую был доставлен блогер Алексей Навальный.

Он выразил благодарность за спасение жизни оппозиционера и отметил, что их работа была слаженной и быстрой, потому как в таких ситуациях очень важно оказать скорую помощь и определить диагноз.

Мясников сказал, что все специалисты знают, что такое первый час, который играет очень важную роль для спасения пациента.

Он подчеркнул, что работу медиков из Омска оценили и коллеги из Берлина.

А тем, кто критикует и винит омских врачей, он посоветовал «не гневить Бога».

Напомним, что Алексея Навального 20 августа доставили из аэропорта в Омскую больницу. Оппозиционеру стало плохо на борту самолета, в связи с чем капитан судна принял решение экстренно посадить самолет. Омские врачи предположили, что у Навального могло произойти нарушение обмена веществ, что привело к коме. Из Омска блогера перевели в берлинскую клинику Шарите, где он и продолжает проходить лечение.