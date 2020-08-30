Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Минюст Германии подтвердил получение запроса из России по делу Навального

Генеральная прокуратура РФ запросила доказательства диагноза, который поставили немецкие медики
Ксения АнуфриеваКсенияАнуфриева
КомментироватьОставить комментарий
Минюст Германии подтвердил получение запроса из России по делу Навального

Минюст Германии подтвердил получение запроса из России по делу Навального

Фото: REUTERS

Немецкое министерство юстиции подтвердило, что получило запрос от России о правовой помощи по делу о госпитализации российского блогера Алексея Навального. Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщило издание Welt am Sonntag.

- Представители ведомства Германии подтвердили получение запроса по делу Навального от РФ, - говорится в публикации.

Напомним, что 27 августа Генеральная прокуратура России обратилась к Германии с просьбой оказать правовую помощь по делу о госпитализации Алексея Навального и предоставить доказательства предварительного диагноза, который поставили блогеру врачи немецкой больницы Charite. Генпрокуратура при этом не нашла признаков преступления в случившемся с пациентом.

Как сообщал сайт kp.ru, врачи из берлинской клиники заявили об отравлении пациента ингибиторами холинэстеразы. Медики из Омска, куда первоначально был госпитализирован Навальный, сообщили, что тщательно проверяли данную версию о диагнозе пациента в первый же день его госпитализации, но не нашли ей подтверждения.

Алексей Навальный попал в реанимацию