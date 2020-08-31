В Берлине проводится проверка полицейских, избивших участницу протестов.

Как передает телеканал N24, правоохранители утверждают, что участница акции хотела их укусить.

Напомним, акции протеста прошла в Берлине в минувшую субботу, 29 августа, когда в центре немецкой столицы собралось более 38 тысяч человек, выступающих против карантинных мер, которые власти принимают в рамках борьбы с распространением коронавируса.

С самого начала к месту проведения акции направили три тысячи сотрудников полиции и машины с водометами. Столкновения стражей порядка и протестующих произошли у здания российского посольства, где из группы в две тысячи человек в сторону правоохранителей полетели бутылки и камни.

Всего на акциях задержали более 300 человек. В пресс-службе полиции сообщили, что пострадали не менее 33 сотрудников правоохранительных органов.