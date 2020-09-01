В ВОЗ похвалили стратегию Швеции по коронавирусу

Спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро похвалил власти Швеции за стратегию борьбы с распространением коронавирусной инфекции, предполагающей «мягкие ограничения» вместо жестких карантинных мер.

«В Швеции правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству», - заявил доктор Дэвид Набарро в интервью радиостанции Magic.

По словам спецпосланника ВОЗ, жесткие ограничительные меры – это «грубый инструмент», они не только приносят большой ущерб малому бизнесу, но и очень плохо сказывается на доходах людей, которые не занимаются предпринимательством.

Он подчеркнул, что в будущем шведская модель борьбы с пандемией COVID-19 должна стать примером для других стран.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по показателю смертности от коронавируса Швеция заняла первое место в мире. Однако по итогам второго квартала 2020 года падение ВВП страны составило всего 7%, что примерно на две трети меньше, чем могло быть, если бы Швеция ввела жесткие карантинные меры.