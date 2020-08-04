Аналитики оценили результат отказа Швеции от карантина из-за коронавируса
Показатель спада ВВП за второй квартал оказался меньше, чем у других стран Европы и США, а смертность от COVID-19 – выше
Аналитики оценили плюсы и минусы отказа властей Швеции от жестких карантинных мерФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Эксперты оценили результат отказа властей Швеции вводить карантин из-за пандемии коронавируса COVID-19, как это сделали остальные государства Евросоюза. По мнению опрошенных агентством Bloomberg аналитиков, это решение привело к неожиданному результату.
Шведское правительство подготовило к публикации отчет за второй квартал 2020 года, в котором зафиксировано падение ВВП страны на 7%, что примерно на две трети меньше, чем могло быть, если бы Швеция ввела жесткие карантинные меры.
ИСТОЧНИК KP.RU