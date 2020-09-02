В Минске журналисты собрались на акцию в поддержку задержанных сотрудников СМИ

Журналистов задержали во время работы на марше студентов 1 сентября Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске утром 2 сентября люди начали собираться около здания РУВД Октябрьского района. Среди них есть и журналисты, многие из которых провели ночь около РУВД в знак солидарности со своими задержанными ранее коллегами.

Сайт KP.ru сообщал, сегодня суд Беларуси будет рассматривать дела троих журналистов "Комсомольской правды - Беларусь". Фотографа Святослава Зоркого, оператора Микиту Недоверкова и корреспондента Марию Элешевич обвиняют по статье "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий".

Все трое журналистов выполняли свою работу на акции студентов 1 сентября. Они не участвовали в протесте, на них были обозначения прессы: бейджи и жилеты. Теперь им грозит наказание в виде штрафа или административного ареста.

Напомним, что 27 августа в Минске задержали фотографа КП Павла Мартинчика и корреспондента Дмитрия Стешина.