Задержанных в Минске журналистов "КП-Беларусь" 2 сентября ожидает суд

Журналистов "КП", которых задержали во время работы, будут судить 2 сентября Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Троих журналистов "Комсомольской правды - Беларусь", задержанных накануне, сегодня, 2 сентября, ожидает суд.

Во время марша студентов 1 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали фотографа Святослава Зоркого, оператора Микиту Недоверкова и корреспондента Марию Элешевич. Их забрали в отделение для проверки документов, сообщила "КП-Беларусь".

При этом они провели в РУВД всю ночь. Во время акции студентов журналисты выполняли свою работу и были обозначены как пресса, не участвуя в самих протестах.

Позже начальник оперативно-дежурной службы РУВД Октябрьского района Александр Мартинович сообщил, что всех троих сотрудников "Комсомольской правды" будут судить по статье 23.34 "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий". Им грозит наказание в виде штрафа или административного ареста.

Напомним, 27 августа перед началом акции протеста в Минске задержали фотокорреспондента "Комсомольской правды" Павла Мартинчика. Спустя около трёх часов его отпустили из Октябрьского РОВД.

В тот же день задержали корреспондента "Комсомольской правды" Дмитрия Стешина. Он рассказал, что около 200 человек отвели в автозак для проверки документов.

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