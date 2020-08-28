Задержанного в Минске фотокора «КП-Беларусь» Павла Мартинчика отпустили из РОВД

В Минске задержали около двух десятков журналистов Фото: REUTERS

Примерно через три часа после задержания у Ратуши на площади Свободы в Минске фотокорреспондента «КП-Беларусь» Павла Мартинчика и других белорусских журналистов отпустили из Октябрьского РОВД.

Выйдя из отделения полиции, Павел рассказал, что отношение к нему было хорошим, даже напоили чаем с печеньем и зефиром. От добавил, что репортеры провели в РОВД около трех часов, потому что сотрудники правоохранительных органов долго переписывали данные.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 27 августа в белорусской столице задержали порядка двух десятков журналистов, освещавших акцию протеста несогласных с итогами президентских выборов. В МВД республики уточнили, что людей задержали для проверки документов и «выяснения личностей». В частности, «прокатился» в автозаке и спецкор «Комсомолки» Дмитрий Стешин.

«Не было насилия или даже грубости. Не только со мной, но и в принципе со всеми задержанными» , - сообщил потом наш спецкор.