Сергей Шойгу рассказал, что случилось с его любимым местом в Сибири

Люди должны аккуратнее и бережнее относится к природе, подчеркивает Шойгу. Фото: Пресс-служба РГО

Во многих регионах России, особенно северных и отдалённых от центра страны, во многие поражающие своей красотой места очень сложно попасть. Не к лучшему ли это? Об этом в интервью «Комсомольской правде» и РИА Новости, которое будет опубликовано на сайте kp.ru, рассуждал президент Русского географического общества Сергей Шойгу. Он признался, что иногда даже жалеет, что слишком красочно описывал красоту природы любимых заповедных мест Сибири.

- Может, и хорошо, что куда-то ещё попасть нельзя. В Сибири, у меня на родине, есть места, где я еще ребенком мог проводить долгие часы, наблюдая за природой. По утрам и вечерам из тайги выходили разные животные. И с восторгом делался своими впечатлениями об этих местах. А теперь я туда приезжаю: с одной стороны — стройка, с другой — трасса для квадроциклов, с третьей — вытоптано всё. И думаю, ну зачем я рассказывал об этом уникальном месте?, - рассказал Сергей Шойгу, отметив, что, возможно, и без его рассказов эти места изменились бы.

Но есть способ сохранить баланс между развитием туризма и сохранением природы. Нужно развивать образование и воспитание. Люди должны аккуратнее и бережнее относится к природе, а не исходить из принципа: «не хочу идти за дровами, валежник и сушняк собирать, а срублю то, что у меня под боком», процитировал расхожее мнение Шойгу.

Главе Русского географического общества также был задан вопрос: не наносит ли природа ответный удар за недобросовестное отношение к ней людей? Например, преподнеся человечеству пандемию коронавируса.

— В таком случае хотелось бы, чтобы она прицельно била. Не по всем, а именно по тем, кто вот таким образом с ней обращается… - отметил он.

Напомним, что Сергей Шойгу, уже более десяти лет возглавляющий Русское географическое общество, в рамках интервью также рассказал, кому помогают эксперты общественной организации: РГО ищет и поддерживает увлеченных людей, которым действительно интересно развитие и будущее. Например, для молодых ученых и студентов организация формируют плавучие университеты.

Он также поделился своей главной мечтой – построить большой, красивый и очень удобный город в Сибири, в котором собрать лучших учёных, предпринимателей, производителей, которые будут двигать большую науку.

Полный текст интервью читайте на нашем сайте в пятницу, 4 сентября