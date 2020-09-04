Японцев возмутила публикация архивных фото освобождения Курил Фото: Иван МАКЕЕВ

К 75-летию окончания Второй Мировой войны, Министерство обороны России опубликовало архивные фотографии и документы, в том числе и освобождения Курильских островов.

Японское издание Hokkaido Shinbun написало об этих публикациях российского ведомство, что вызвало критику у некоторых японских читателей.

Один из читателей заявил, что Япония объявила капитуляцию 15 августа 1945 года, но десантная операция на острове Курильской гряды Шумшу началась 18 августа. «Зачем тогда все эти "выверты" с возвратом двух островов? Разве не понятно, что нужно требовать все», - написал он.

Другой считает, что Москва якобы давно хотела заполучить остров Хоккайдо, и российские военные базы держат под прицелом эту японскую территорию. «Нельзя доверять политиканам из Либерально-демократической партии, которые трясутся от страха, будучи не в состоянии ничего сказать на это России», - отметил читатель.

Напомним, Токио оспаривает территориальную принадлежность четырех островов Курильской гряды (Кунашир, Хабомаи, Итуруп, Шикотан), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. На данный момент мирного договора не существует и японская сторона время от времени поднимает вопрос о принадлежности островов.

Ранее Япония обозначила претензии на южную часть российских Курил в ежегодном докладе о взаимоотношениях с другими странами «Синяя книга по дипломатии» под формулировкой «острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны». Однако накануне, 31 августа, в ходе телефонного разговора премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин договорились провести переговоры о заключении мирного договора