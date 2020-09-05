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Рошаль о ситуации с Навальным: Врачи должны быть вне политики

Профессор призвал немецких коллег выносить взвешенные решения
Анастасия РЫШКОВА
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Рошаль заявил, что врачи должны оставаться вне политики

Рошаль заявил, что врачи должны оставаться вне политики

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 5 сентября Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии профессор Леонид Рошаль заявил, что врачи не должны быть политизированными, им следует объективно оценивать ситуацию. Об этом врач сказал в своем обращении к немецким коллегам, лечащим блогера и оппозиционера Алексея Навального.

«Врачи должны быть вне политики, и если возникают сложные клинические случаи, мы должны решать эти сложные вопросы между собой во врачебном сообществе. Наши решения должны быть взвешенными и не должны использоваться бездоказательно политиками», - гласят строки обращения.

Полный тест обращения Рошаля предоставлен в открытом доступе.

Напомним, блогера и оппозиционера Алексея Навального госпитализировали в реанимацию в бессознательном состоянии из аэропорта Омска утром 20 августа 2020 года: ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Командир воздушного судна принял решение экстренно посадить судно.

Навального доставили в отделение токсикореанимации Больницы скорой медицинской помощи № 1. Оппозиционер впал в кому. Врачи стабилизировали его состояние и, по настоянию родственников, 22 августа оппозиционера транспортировали для продолжения лечения в берлинскую клинику «Шарите».

Российская сторона неоднократно запрашивала у Германии результаты анализов, проведенных в «Шарите», но на данный момент не получила ответа.

Алексей Навальный попал в реанимацию