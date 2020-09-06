Несколько российских школ перешли на дистанционное обучение из-за вспышек коронавируса

Первый заместитель министра образования РФ Дмитрий Глушко прокомментировал информацию о переходе нескольких школ на дистанционное обучение из-за коронавируса. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

С начала учебного года нескольким российским школам уже пришлось снова перейти на дистанционное обучение в связи с вспышками коронавируса. Об этом заявил в эфире программы «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда» первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

- В частности, в Забайкальском крае школа перешла на дистанционное обучение, есть также дозированные переводы классов на дистанционное обучение. В этих школах выявлены конкретные случаи заболеваемости. В контроле помогает и Минздрав, он обеспечивает дополнительный мониторинг ситуации, - отметил Дмитрий Глушко, добавив, что во многих регионах родителям предоставляется право по их решению находиться на дистанционном формате. Они могут просто написать заявление, и тогда их ребенок будет учиться дистанционно.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию эфира.