Последние новости на утро 7 сентября 2020: Берлин согласовал запрос России по Навальному

«КП» – о последних новостях на утро 7 сентября 2020 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 7 сентября 2020 года. Германия давно дала добро на удовлетворение запроса России по Алексею Навальному, но обследование ещё продолжается, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Он также добавил, что нет причин не удовлетворить правовой запрос России, отметив, что информацию уже можно передать, но процесс займёт много времени, поскольку появляются новые данные. Напомним, речь идет о предоставлении Генпрокуратуре РФ результатов исследований и анализов, на основании которых оппозиционеру в Германии диагностировали отравление.

После этого заявления немецкого министра официальный представитель МИД России Мария Захарова задала властям Германии несколько вопросов по делу блогера. В частности, она поинтересовалась, как можно «делать политические заявления, тем более с обвинительным уклоном», пока продолжается расследование, почему диагнозы Навального объявляют политики, а не следователи и врачи, а также почему до сих пор с Россией не обмениваются информацией, если официальный запрос отправлен ещё в августе. Кроме того, Захарова попросила назвать сроки предоставления Москве доступа к запрошенной информации и объяснить, почему Германия не раскрывает данные, на которые ссылается в своих заявлениях.

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович дисквалифицирован с Открытого чемпионата США за неспортивное поведение: после проигранного гейма он не глядя ударил ракеткой по мячу и попал в женщину-лайнсмена, которая находилась за его спиной. Потом Новак Джокович извинился и сообщил, что «эта ситуация очень опечалила» его. Спортсмен добавил, что постарается «извлечь уроки из произошедшего, чтобы стать лучше и как человек, и как игрок».

7 сентября станет последним по-летнему теплым днем в Центральном федеральном округе (ЦФО) России, а уже во вторник резко похолодает. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что 8 сентября температура воздуха понизится на семь – девять градусов, до +16-18°C, и в ЦФО придет настоящая осень с дождями.

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