После зимы рынок турбизнеса может сократиться на 70 процентов Фото: REUTERS

Завершение российского туристического сезона и предстоящая зима пугают турбизнес. Массово границы все еще остаются закрытыми, зимние пляжные направления недоступны для россиян, а это значит, что совсем скоро число бронирований снизится до минимальных значений.

Неопределенность добавляет тревоги, многие представители турбизнеса уже говорят о том, что самым правильным будет приостановить работу в зимний сезон.

- Летнее оживление помогло хотя бы отчасти компенсировать съеденные пандемией доходы, но в эйфории никто не пребывает. Высокий сезон на российских и турецких курортах на финишной прямой. Что дальше? Если расширения географии полетов не произойдет, то начнется череда банкротств, - рассказал «Известиям» Георгий Погосов, управляющий директор сети турагентств «Марселина Трэвел».

Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин соглашается, что проблема стоит очень остро. Любое планирование сегодня крайне затруднено.

- Многие страны заявляют о желании видеть у себя россиян, но условия приема далеки от массового туризма, - комментирует Барзыкин.

Вместе с объемами бронирования падает и глубина продаж, туристы сегодня не решаются брать туры за 3-5 месяцев до даты вылета.

По оценкам экспертов, розничный рынок при пессимистичном сценарии развития событий сократится в общем на 60–70%.

- Если смотреть шире и учитывать фрилансеров, то итоговые показатели падения будут в районе 40-50%, - отмечают представители туристической розницы.

Ранее поступило предложение ввести пособие по безработице в размере трех прожиточных минимумов. К инициативе в Госдуме отнеслись настороженно, депутат Светлана Бессараб уверена, что подобное может создать ситуацию, при которой людям станет выгодно бросать работу ради получения выплат, пишет ФАН.