Поисковик «Спутник» больше не работает

Поисковая система «Спутник» прекратила работу Фото: REUTERS

Запущенная «Ростелекомом» шесть лет назад первая национальная поисковая система «Спутник» больше не работает, сейчас на ее сайте отсутствует строка для ввода запросов, а на главной странице можно увидеть только ссылки на другие разработки компании «Поисковый портал Спутник».

«Теперь вместо поискового портала – корпоративный сайт», - написал на своей странице в Facebook руководитель исследовательских проектов в Mail.ru Group Михаил Козлов.

На главной странице сайта «Спутника» сейчас представлены «корпоративные новости» не первой свежести. Стоит отметить, что еще три года назад в СМИ появились сообщения о возможном закрытии проекта из-за того, что эта поисковая система не пользовалась большой популярностью российских пользователей.

Напомним, поисковик «Спутник» заработал в мае 2014 года. Тогда предполагалось, что новая система может составить серьезную конкуренцию «Яндексу» и Google.