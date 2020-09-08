В Германии назвали большой ошибкой возможную остановку «Северного потока-2» Фото: REUTERS

Остановка строительства газопровода «Северного потока — 2» из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным стать серьезной ошибкой и привести к прекращению сотрудничества Москвы и Берлина в сфере энергетики. Такое мнение высказал глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

«Я считаю это ошибочным, вредным и не отвечающим ни немецким, ни европейским интересам», - сказал он в интервью газете Die Welt.

Эрнст считает, что отказ от проекта может не только ударить по репутации немецкого правительства, но и финансовыми потерями, поскольку придётся компенсировать ущерб оператору «Северного потока-2».

Также депутат Бундестага от Левой партии призвал Москву поделиться с Берлином результатами расследования дела Навального. По его мнению, и немецкий кабмин должен «прозрачно» обмениваться информацией.

Напомним, накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что несмотря на угрозы США ввести новые санкции против компаний, связанных с «Северным потоком-2», газопровод «будет достроен», а возможные ограничения Вашингтона она назвала незаконными, и просила не смешивать экономику с политикой. Однако позже в Берлине не исключили, что дело Навального может быть связано с будущим проектом.