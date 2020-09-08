Тихановская попросила Европу оказать давление на Лукашенко

Тихановская призвала ПАСЕ оказать международное давление на власти Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская в своём обращении к Парламентской ассамблее Совета Европы призвала оказать международное давление на власти республики.

- Моя страна, мой народ сейчас нуждаются в помощи. Нам нужно международное давление на этот режим, - заявила лидер беларуской оппозиции в своём онлайн-обращении из Литвы.

Тихановская также заявила, что власти Беларуси нарушают права человека и выступила за освобождение всех политических заключённых, передаёт ТАСС.

Обращение Тихановской к членам комитета по политическим вопросам и демократии ПАСЕ длилось шесть минут. В нём она назвала сфальсифицированными выборы президента, прошедшие 9 августа.

Лидер оппозиции также напомнила, что результаты выборов в Беларуси не признали многие международные организации.

Мария Колесникова перестала выходить на связь в понедельник, 7 сентября. Родные подали заявление об её исчезновении. В ночь на вторник, 8 сентября, стало известно, что пропавшие ранее члены Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов попытались пересечь границу Белоруссии и Украины, однако Колесникову задержали ещё на территории Беларуси.