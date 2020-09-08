Академик РАН объяснил, почему нет смысла в новых ограничениях по коронавирусу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Виталий Зверев объяснил, почему повторная самоизоляция в случае ухудшения статистики по коронавирусу будет бессмысленна.

Ученый уверен, что любые повторные ограничения больно ударят не только по экономической, но и по демографической стороне.

- Человек, который сидит дома, в самоизоляции, он здоровье свое не улучшает. Такая мера только наносит вред, - пояснил академик РАН в беседе с ОТР.

При этом он подчеркивает, что только на начальном этапе самоизоляция была оправдана, это позволило «растянуть по времени процесс эпидемии, успеть подготовить места для больных, обучить врачей, запасти средства индивидуальной защиты».

- Когда все это сделано, мы обеспечили себя всем необходимым на случай подъема заболеваемости, больше в изоляции нет смысла, - говорит академик.

Ученый отметил, что за самоизоляцию выступают только те, кто не хотят работать, «потому что им удобнее сидеть дома» или те, кто «не очень хорошо представляет себе опасность COVID-19».

Ученый отметил, что за самоизоляцию выступают только те, кто не хотят работать, «потому что им удобнее сидеть дома» или те, кто «не очень хорошо представляет себе опасность COVID-19».