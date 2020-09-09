Ефремов поставит пьесу Охлобыстина в колонии

Ефремов получил первую передачу в СИЗО Фото: Алена МАРТЫНОВА

Осужденный на 8 лет колонии актер Михаил Ефремов получил первую передачу в СИЗО. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

«Он ни на что не жалуется, все его устраивает. С сокамерниками у Ефремова нормальные отношения. Получил первую передачку», - сказала Литвинович.

Ранее она отмечала, что Ефремов находится в СИЗО-5 и чувствует себя хорошо. У артиста взяли все необходимые анализы. Актер даже дал обещание хозотряду и сотрудникам СИЗО поставить пьесу «Пар», написанную для него Иваном Охлобыстиным.

Напомним, что Ефремова признали виновным в смертельном ДТП на Садовом кольце, которое произошло 8 июня. Джип актера пересек двойную сплошную и врезался в фургон жителя Рязани Сергея Захарова, который от полученных травм и, как позднее заявил эксперт в зале суда, от жировой эмболии скончался в больнице. Ефремов признал свою вину через несколько дней и записал видео обращение, но в процессе отказался от него, сославшись на потерю памяти. Защита не смогла предоставить весомых аргументов для оправдания актера. Судья Елена Абрамова посчитала факты Эльмана Пашаева не достоверными. Суд объявил актера Михаила Ефремова виновным.