Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 10 сентября 2020 года

Алексей Навальный Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Состояние здоровья Алексея Навального, по последним данным, вне опасности. На днях он вышел из комы и начал реагировать на обращения окружающих.

После заявления немецкого руководства об "отравлении" политика прошла неделя, но результаты обследования и другие доказательства по-прежнему не опубликованы. В связи с этим 9 сентября посла Германии в России вызвали в МИД.

- Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением Федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России, - заявили в ведомстве.

Там же напомнили о "незамедлительном предоставлении предметного и развернутого ответа на официальный запрос Генеральной прокуратуры России". Напомним, силовики еще в конце августа просили коллег из Германии ответить на ряд вопросов и показать результаты экспертиз.

Представитель МИД ФРГ Мария Адебар заверила, что ее страна готова к переговорам. Однако не уточнила, когда Германия даст ответ на запрос по делу Навального.

В ООН призвали провести расследование этого случая. На этот вызов ответили в Кремле:

- Если это отравление, то расследование будет. Собственно, де-факто определенные следственные действия уже выполняются, де-юре они называются доследственной проверкой, - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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