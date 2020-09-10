Лукашенко заявил, что в Белоруссии достаточно законов, чтобы спасти страну

Лукашенко заявил, что в стране важно вернуть безопасный режим Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко представил нового генерального прокурора Республики Андрея Шведа. В своей речи лидер Республики заявил, что в стране много законов, благодаря которым его страна не повторит судьбу Украины, Сирии и Ливии.

«И я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет», - приводит агентство БелТА слова Лукашенко.

Глава Белоруссии заявил, что в данный момент работа прокуратуры в данный момент не такая активная, как он хотел бы, и не соответствует времени.

«Активность должна быть направлена - я это всегда требовал и буду требовать - на сохранение страны, независимости и ее безопасности», - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что важно вернуть в страну безопасный режим.

Напомним, что после президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста. Люди требовали устроить пересчет голосов. В процессе беспорядков были задержаны более 6 тысяч человек. По официальным данным трое протестующих погибли. Александр Лукашенко заявил, что перевыборов в стране не будет.