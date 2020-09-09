Протесты в Белоруссии, последние новости на 9 сентября 2020: что сейчас происходит в Республике

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Протесты в Белоруссии отошли на второй план. Новостную повестку страны освежили сообщения о других событиях. Накануне президент страны Александр Лукашенко дал большое интервью ряду российских СМИ. Разговор шел два часа. Журналисты и глава государства обсудили координаторов протеста, действия силовиков, отношения с Россией.

- Я не буду разговаривать с Координационным советом оппозиции, потому что я не знаю кто эти люди. Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают - это катастрофа для Беларуси и белорусского народа, - заявил среди прочего Лукашенко.

Президент страны также рассказал почему появлялся на публике с автоматом. Лукашенко заверил, что лишь хотел показать, что "никуда не убежал" и что "готов защищать свою страну до конца". Также Лукашенко повторил озвученную ранее идею о возможности досрочных президентских выборов. Но только после реформы Конституции.

Одна из лидеров оппозиционных сил - Мария Колесникова была задержана при попытке пересечения белорусско-украинской границы. Еще 7 сентября ее сторонники заявили, что женщина пропала, в МВД даже завели уголовное дело. Но той же ночью ее задержали на погранпункте "Александровка".

Позиция властей такая: Колесникова со своими соратниками (Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым) пыталась выехать на Украину. При пересечении границы они обнаружили "дополнительный пункт контроля". Решив, что их "вылавливают", люди стали прорываться и вытолкнули Колесникову из машины.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Кравцов и Родненков были выдворены силой. Мол, Колесникова порвала свой паспорт, а потому не смогла пройти погранпункт украинской стороны.

Тем временем Светлана Тихановская из Литвы записала обращение к Парламентской ассамблее Совета Европы. Оппозиционер сообщила, что ее "народ нуждается в помощи".

- Нам нужно международное давление на этот режим, - заявила Тихановская.

Вечером на улицы города вновь вышли женщины. Активистки требовали отпустить Марию Колесникову, а потом перешли к оскорблениям действующей власти. ОМОН сопровождал особо активных девушек в милицейские автобусы. Минск переодически наполнялся дружным визгом, передает с места событий корреспондент kp.ru Алексей Овчинников.

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